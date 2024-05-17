З кейп-накидкою та лелітками: режисерка фільму "Барбі" сяяла на Каннському кінофестивалі у луку Chanel

14 травня у Франції стартував Каннський кінофестиваль, який триватиме до 25 травня. Цього року захід стане 77-м.

Очільницею журі призначено Грету Гервіг — режисерку гучного фільму "Барбі". Вона стала першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді.

Третього дня заходу на фестивалі відбулася одна з головних кінопрем'єр року — нового фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс", над яким він працював понад 30 років. 85-річний Коппола особисто презентував картину публіці разом із виконавцями головних ролей.

Грета на червоній доріжці з'явилася у чорній довгій сукні від Модного дому Chanel. Вбрання ідеально сиділо на фігурі режисерки, був розшитий лелітками і мав накидку-кейп.

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Доповнювали її сукні прикраси на шиї, кілька браслетів та каблучок, які теж були від Chanel. Коротке волосся Гервіг уклала в гладку зачіску і зробила лаконічний макіяж.

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Раніше на червоній доріжці вона продемонструвала ефектне вбрання від бренду Saint Laurent, а також червону сукню з глибоким декольте Armani Privé.

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

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