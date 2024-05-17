З кейп-рукавами та розрізом до стегна: 70-річна Крісті Брінклі приголомшила красою у червоній сукні

70-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х та 90-х років, яка неодноразово з'являлася на обкладинках Sports Illustrated, відвідала спеціальний захід присвячений цьому виданню. Вечірка проводилася у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

Крісті вийшла на червону доріжку в приголомшливій червоній сукні від Norma Kamali, яка ідеально сиділа на фігурі, мала розріз на спідниці та довгі кейп-рукави.

Образ вона доповнила білими туфлями на підборах, червоною помадою та розкішною зачіскою з кучерями. Позувала вона перед фотографами хизуючись незвичайним дизайном своєї сукні.

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

Крісті нещодавно зізналася, що у неї діагностували рак шкіри. Про це знаменита манекенниця повідомила в Instagram, показавши фото після операції, під час якої лікарі видалили на її обличчі "базальноклітинну карциному".

"Хороша новина для мене в тому, що базальноклітинну карциному виявили на ранній стадії. І у мене були чудові лікарі, які видалили рак і зшили мене до досконалості, як кутюр'є Dior. Хороша новина для вас полягає в тому, що всього цього можна уникнути, якщо ретельно стежити за своїм захистом від сонця! це обов'язково!" – уточнила Крісті.

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