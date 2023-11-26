Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З ким не буває: вітер зіпсував укладання Аманді Голден, коли зірка поверталася з роботи

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
446
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З ким не буває: вітер зіпсував укладання Аманді Голден, коли зірка поверталася з роботи

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Британську ведучу Аманду Голден сфотографували дорогою з роботи в Лондоні.

Аманду сфотографували на виході зі студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast. Голден була в чорній кофті на ґудзиках, чорних штанях-кльош і червоному подовженому блейзері на одному ґудзику. Взула знаменитість замшеві туфлі-човники на підборах і в руці тримала маленьку шкіряну сумку на короткій ручці.

Волосся Аманди було розпущене, але вітер зіпсував їй укладання. На обличчі вона мала великі чорні окуляри від сонця, у вухах кілька сережок, а на губах нейтрального відтінку помаду. Зірка зробила чорний манікюр і на пальці у неї сяяла каблучка з каменем.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Іноді Аманда Голден носить на роботу вбрання, яке має досить провокаційний вигляд. Минулого разу її помітили у бежевій трикотажній обтислій сукні-міді з декольте та золотистими ґудзиками. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, як це часто буває у Аманди.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
446
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація