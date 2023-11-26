З ким не буває: вітер зіпсував укладання Аманді Голден, коли зірка поверталася з роботи

Аманду сфотографували на виході зі студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast. Голден була в чорній кофті на ґудзиках, чорних штанях-кльош і червоному подовженому блейзері на одному ґудзику. Взула знаменитість замшеві туфлі-човники на підборах і в руці тримала маленьку шкіряну сумку на короткій ручці.

Волосся Аманди було розпущене, але вітер зіпсував їй укладання. На обличчі вона мала великі чорні окуляри від сонця, у вухах кілька сережок, а на губах нейтрального відтінку помаду. Зірка зробила чорний манікюр і на пальці у неї сяяла каблучка з каменем.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Іноді Аманда Голден носить на роботу вбрання, яке має досить провокаційний вигляд. Минулого разу її помітили у бежевій трикотажній обтислій сукні-міді з декольте та золотистими ґудзиками. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, як це часто буває у Аманди.

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