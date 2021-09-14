З кобилячою головою на грудях: німецька співачка в невдалому образі прийшла на Met Gala

З кобилячою головою на грудях: німецька співачка в невдалому образі прийшла на Met Gala

Кім Петрас своїм вбранням хотіла приємно здивувати публіку на Балу Інституту костюма, але вийшло навпаки.

У Нью-Йорку, у Музеї мистецтв Метрополітен, минула найдовгоочікуваніша фешнподія року — Met Gala. Темою вечора була: "В Америці: лексикон моди". Гості мали прийти у вбраннях, які відповідають тематиці нової виставки в Інституті костюма.

Один з найбільш невдалих образів на червоній доріжці продемонструвала 29-річна німецька співачка — Кім Петрас. Вона з'явилася у дивній блакитній сукні Collina Strada зі строкатим квітковим принтом. Головним акцентом в її луці була величезна кобиляча голова на її грудях, яка мала безглуздий вигляд. Та й образ в цілому більше підійшов би на ранок у дитячому садочку.

Кім Петрас / Associated Press

Вбрання мало розріз, за допомогою якого артистка демонструвала свої стрункі ноги і червоні босоніжки на шпильці.

Руде волосся дівчина заплела в тугу довгу косу, яка імітувала хвіст коня.

Кім Петрас / Associated Press

Петрас зробила собі яскравий макіяж з блакитними тінями, прикрасила вуха лаконічними сережками і зробила екстравагантний довгий манікюр з декором.

Кім Петрас / Associated Press

До слова, раніше, на церемонії MTV Video Music Awards, Кім продемонструвала ще один дивний лук. Перед камерами вона позувала у різнобарвній мінісукні, розшитій бісером, перлами, квітами і хрестами.

Кім Петрас / Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з атласними світлими туфлями з брошками, лакованими лосинами і лакованою балаклавою у стилі останніх виходів зірки реаліті - Кім Кардашян.

Кім Кардашян / Associated Press

Кім Кардашян / Getty Images

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