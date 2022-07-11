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З кісками і в халаті з трояндами: Дженніфер Лопес похизувалася ніжним луком

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З кісками і в халаті з трояндами: Дженніфер Лопес похизувалася ніжним луком

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Співачка любить демонструвати шанувальникам свої образи.

Дженніфер Лопес потішила фанів відео, на якому вона готується до якогось заходу, знімань чи концерту.

Співачка постала в атласному чорному халаті із зображенням ніжних троянд. На камеру Лопес блиснула пікантним декольте.

Джен зробили гладкий високий пучок і заплели спереду дві кіски. Її аутфіт доповнив насичений макіяж і золоті сережки.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла з Беном Аффлеком на блошиний ринок.

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