З коханою за руку: найбагатша людина у світі Джефф Безос сходив до ресторану з подругою

Мультимільярдер-засновник Amazon і один із тих, хто здійснив туристичний політ у космос минулого року, Джефф Безос потрапив під приціл фотографів у Лондоні.

Найбагатша людина світу разом зі своєю коханою, ведучою новин Лорен Санчес, сходили до ресторану. Пару помітили біля закладу The Twenty Two. Джефф одягнув білу сорочку, краватку в синій принт та ідеально зшитий синій костюм. Лорен обрала лаконічну чорну сукню на тонких бретельках з декольте, яку доповнила невеликою сумкою та чорними туфлями. На очах обох були сонцезахисні окуляри.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, про роман Безоса та журналістки Лорен Санчес стало відомо у лютому 2019 року. Джефф, який є одним із найбагатших людей у світі, розлучився з письменницею Маккензі Таттл у квітні 2019 року після 26 років шлюбу, протягом яких у них народилося четверо дітей. А розлучення Лорен із чоловіком Патріком Вайтселлом було завершене у жовтні 2019 року, після 13 років шлюбу. Вона виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса.

Також заклад The Twenty Two відвідав того вечора і актор Том Круз, якого нещодавно назвали найвисокооплачуванішим актором.

Том Круз / Фото: Getty Images

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