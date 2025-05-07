З коханим і в прозорій сукні з пір'ям: Дуа Ліпа у розкішному образі від Chanel сяяла на балі

Дуа Ліпа і Каллум Тернер / © Associated Press

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Дуа Ліпа відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Вона прийшла у супроводі свого бойфренда – британського актора Каллума Тернера. Це перша їхня поява на світському заході як пари.

Артистка сяяла на килимовій доріжці у розкішному образі від Chanel. На ній була чорна прозора шифонова сукня з напіввідкритою спиною, оздоблена камінням, лелітками і баскою з пір'я, а також прикрашена великим бантом, який переходив у довгий шлейф.

© Associated Press

За словами Модного дому, на створення цього вбрання для співачки із 45 000 вишитих елементів знадобилося 2000 годин.

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Аутфіт вона доповнила прозорими оперними рукавичками з кристалами і чорними босоніжками на шпильках.

© Associated Press

У неї була елегантна зачіска і макіяж із блискітками на повіках. Ефектним доповненням луку було кольє і сережки з 18-каратного білого золота, інкрустовані діамантами.

© Associated Press

Нагадаємо, Дуа Ліпа і Каллум Тернер почали зустрічатися у січні 2024 року, хоча повідомили про це у липні цього ж року.