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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

З коханим і в прозорій сукні з пір'ям: Дуа Ліпа у розкішному образі від Chanel сяяла на балі

Це перша поява співачки зі своїм коханим на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дуа Ліпа і Каллум Тернер

Дуа Ліпа і Каллум Тернер / © Associated Press

Дуа Ліпа відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Вона прийшла у супроводі свого бойфренда – британського актора Каллума Тернера. Це перша їхня поява на світському заході як пари.

Артистка сяяла на килимовій доріжці у розкішному образі від Chanel. На ній була чорна прозора шифонова сукня з напіввідкритою спиною, оздоблена камінням, лелітками і баскою з пір'я, а також прикрашена великим бантом, який переходив у довгий шлейф.

/ © Associated Press

© Associated Press

За словами Модного дому, на створення цього вбрання для співачки із 45 000 вишитих елементів знадобилося 2000 годин.

Аутфіт вона доповнила прозорими оперними рукавичками з кристалами і чорними босоніжками на шпильках.

/ © Associated Press

© Associated Press

У неї була елегантна зачіска і макіяж із блискітками на повіках. Ефектним доповненням луку було кольє і сережки з 18-каратного білого золота, інкрустовані діамантами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Дуа Ліпа і Каллум Тернер почали зустрічатися у січні 2024 року, хоча повідомили про це у липні цього ж року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
103
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