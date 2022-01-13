З коктейлем і в купальнику з глибоким декольте: Катерина Бужинська у гламурному образі релаксувала в басейні

Артистка показала, як відпочиває у Домінікані.
Катерина Бужинська проводить свою відпустку у райському куточку планети – Домініканській республіці.
Звідти зірка виклала цікаві світлини в Instagram. Катя сфотографувалася у басейні. Вона насолоджувалася літньою атмосферою і пила охолоджувальний коктейль.
Одягнена Бужинська була у гламурний синій купальник із принтом і глибоким декольте.
Свій лук вона доповнила солом'яним капелюхом із золотими ланцюгами, окулярами у стильній оправі і лаконічними сережками. Макіяж з червоною помадою завершив її аутфіт.
"Будьмо", - лаконічно підписала зірка фото.
Раніше Бужинська з Домінікани привітала українців зі Старим Новим роком. Вона записала відео у чорному купальнику з відвертим декольте та у капелюсі з перлами.
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