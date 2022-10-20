З колосками пшениці і в сукні з мішковини: новий образ Катерини Бужинської

Катерина Бужинська показала нові світлини із цікавої фотосесії. Співачка постала перед об'єктивом фотокамери у символічному аутфіті.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

На Катерині була сукня із мішковини з широкими рукавами. Образ вона доповнила коричневим плетеним головним убором, який спадав їй на плечі.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Лук зірка доповнила акуратною зачіскою і гарним макіяжем у нюдово-коричневих відтінках.

У руках Бужинська тримала букет із колосків пшениці.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У дописі артистка опублікувала пронизливий вірш В.Кравченка про жахливі реалії війни, яку розв'язала Росія проти України.

"Кричать голодні - "Поможіть!

Порти давайте розблокуєм!"

Вам Україна не болить –

"Міста всі потім відбудуєм.

Ви лише дайте нам зерна,

На п’яти голод наступає".

А те, що в нас іде війна?

Від куль щодня хтось помирає.

А те, що в нас крадуть зерно,

Вивозять фурами до себе.

Ці факти вам, ніби кіно,

То ж не у вас палає небо.

А як родину повернуть?

Ні чоловіка, ні дитини…

Жінки собі волосся рвуть,

Чорну вдягаючи хустину.

Як не своє, то не болить?

Своя сорочка ближча тілу.

Ви їсти хочете, ми – жить!

Хіба вам є до того діло?

Загородили ми грудьми

Весь світ. Тож не ховайте очі.

Ми вберегли вас від війни,

Лише у нас тривожні ночі.

Немає у людей житла,

Зруйновані міста і села.

Щодня могили і тіла,

Усіх, які за вас померли.

Бо то на нас цей звір пішов.

Коли б його не зупинили –

Уже й до вас би теж прийшов

І вже б у вас росли могили.

Цей звір роками кров смоктав

І сіяв смерть, а всі мовчали.

Його здолати час настав,

Бо зовсім не на тих напали!

Та замість нам допомогти

Здолати зло та жити в мирі.

Відкрити просите порти,

Піти на поступки росії.

А як же ми? Усі мовчать…

Лунають лиш слова красиві.

Ракети нам щодня летять,

А ви з родинами… Щасливі…

Що в нас "котли" і геноцид,

Що нас з лиця землі стирають.

Нас просто знищують, як вид,

Бо сил здолати нас не мають.

Ви мовчите… Вам би зерна…

Що трапилось з цим білим світом?

Бажаю вам, щоб крик - "Війна!"

Не чули ви і ваші діти…."

Нагадаємо, минулого разу Катерина продемонструвала образ у чорній сукні-вишиванці з перфорацією і з кораловим намистом.

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