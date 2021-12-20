З короною і в сукні з сексуальним декольте: Катерина Бужинська продемонструвала новорічний образ

З короною і в сукні з сексуальним декольте: Катерина Бужинська продемонструвала новорічний образ

Артистка показала знімки із новорічної фотосесії.

Катерина Бужинська готується до Нового року. Артистка приміряє вже новорічні образи, один з яких продемонструвала в Instagram.

На світлинах співачка постала у біло-золотистій сукні з сексуальним пишним декольте і оголеними плечима.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт вона доповнила розкішною короною з камінням та не менш розкішним намистом-чокером на шиї. У вухах у неї були сережки у вигляді зірок. Красивий макіяж з акцентом на пишних віях завершили лук артистки.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

У підписі до фото Катерина запросила всіх зустріти Новий рік у Трускавці, де вона буде виступати.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

"Друзі!!! До Нового року залишилося не так багато часу. Якщо ви ще не визначилися, де зустрічати Новий 2022 рік, запрошую у чудове, курортне місто Трускавець. Зустрінемо разом", - написала Бужинська.

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