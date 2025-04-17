З короткою стрижкою та ельфійськими вухами: Зендея зайнялася спортом у «космосі»

Зендея/instagram.com/on

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28-річна американська акторка Зендея взяла участь у зніманнях промокампанії для спортивного бренду On. Кампейн зняли в стилі трейлера до вигаданого науково-фантастичного фільму і локацією для зніманнь став космічний корабель.

Акторка змогла продемонструвати свою чудову фізичну форму та підтягнуте спортивне тіло.

Зірка приміряла обтислі костюми, ромпери, топи та шорти і навіть скафандр.

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Коротка стрижка та гострі вуха, схожі на ельфійські, стали частиною образу Зендеї.

Цікаво, що акторка почала свою кар’єру з Disney — вона стала відомою завдяки ролі Роккі Блю в серіалі «Танцювальна лихоманка», а величезну популярність їй приніс серіал «Ейфорія», де вона зіграла роль Ру Беннет, за яку вона двічі отримала премію «Еммі». Зендея також пробувала себе в музиці і навіть випустила дебютний альбом у 2013 році. Акторка вважається однією з найстильніших зірок у світі.

Раніше, нагадаємо, Зендея повторила культовий образ співачки «Шер». Вона взяла участь у церемонії включення до Залу слави рок-н-ролу 2024 року в Rocket Mortgage Fieldhouse, на якій з’явилася в сміливій золотій сукні з пікантним декольте, голим животом і розрізом спереду, поєднуючи вбрання із золотими туфлями-човниками на каблуках.