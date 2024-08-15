З короткою стрижкою та у штанах-балонах: 54-річна Наомі Кемпбелл здивувала новим образом

Супермодель знялася для відомого глянцю.
54-річна британська модель і супермодель 90-х Наомі Кемпбелл стала головною зіркою спеціального випуску журналу Harper's BAZAAR. На глянцевій обкладинці вона з'явилася в новому стильному образі. Наомі позувала з короткою стрижкою та в оригінальних штанах-балонах від ALAÏA.
"Це ім'я відоме у всьому світі, і воно стало нерозривно пов'язане з модою та модельним бізнесом. Вона зламала бар'єри і переписала правила, зібравши приголомшливу кількість обкладинок журналів, рекламних кампаній люксових брендів та появи на подіумі. Хоча її кар'єра, як і будь-яка інша, мала свої підводні камені, вона завжди поверталася кращою. Простіше кажучи, вона культова. Взяти на себе лідерство ніколи не буває легко, але вона робить це з витонченістю і стилем", - пише редактор Harper's BAZAAR.
Наомі приміряла також ій інші стильні вбрання від Loewe, Ferragamo, Michael Kors та інших, доповнюючи їх розкішними аксесуарами Bvlgari.
Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл відвідала фотосесію в Лондоні, присвячену майбутній виставці "Наомі: в моді", присвяченій 40-річчю кар'єри моделі. Вона одягла сірий костюм від бренду Alexander McQueen з колекції прет-а-порте осінь-зима 2000. Вбрання складалося з подовженого жакету та вкорочених штанів, які вона поєднала з чорною сорочкою і туфлями на підборах.
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