Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З короткою стрижкою та в чорно-білій сукні: Демі Ловато відвідала захід UNICEF

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
637
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З короткою стрижкою та в чорно-білій сукні: Демі Ловато відвідала захід UNICEF

Демі Ловато / Фото: Associated Press

Це був щорічний благодійний захід організації.

Американська попспівачка Демі Ловато стала однією з гостей заходу UNICEF, що відбувся у Нью-Йорку.

Демі Ловато / © Associated Press
Демі Ловато / Фото: Associated Press

Перед камерами зірка з'явилася у досить незвичайній чорно-білій сукні зі спущеною лінією плеча та драпуванням на ліфі від бренду Hellessy, яку вона доповнила високими рукавичками.

Верхня частина сукні була пошита у вигляді спущеної з плечей білої сорочки, що трохи оголює спину. Доповнили цей образ прикраси від David Yurman та взуття від Stuart Weitzman. Стилістом образу стала Дайанна Гарсіа. Також варто звернути увагу на коротку зачіску зірки, яка їй дуже личила. За останні роки дівчина неодноразово експериментувала з зачісками та образами і, схоже, нарешті знайшла свій стиль.

Демі Ловато / © Associated Press
Демі Ловато / Фото: Associated Press

До речі, сукня в колекції бренду Hellessy новинка і презентували вони її лише кілька тижнів тому.

Читайте також:

Вони плювати хотіли на канони краси: зірки, які борються за бодіпозитив

Вони плювати хотіли на канони краси: зірки, які борються за бодіпозитив

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
637
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація