З короткою стрижкою та в чорно-білій сукні: Демі Ловато відвідала захід UNICEF

Американська попспівачка Демі Ловато стала однією з гостей заходу UNICEF, що відбувся у Нью-Йорку.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

Перед камерами зірка з'явилася у досить незвичайній чорно-білій сукні зі спущеною лінією плеча та драпуванням на ліфі від бренду Hellessy, яку вона доповнила високими рукавичками.

Верхня частина сукні була пошита у вигляді спущеної з плечей білої сорочки, що трохи оголює спину. Доповнили цей образ прикраси від David Yurman та взуття від Stuart Weitzman. Стилістом образу стала Дайанна Гарсіа. Також варто звернути увагу на коротку зачіску зірки, яка їй дуже личила. За останні роки дівчина неодноразово експериментувала з зачісками та образами і, схоже, нарешті знайшла свій стиль.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

До речі, сукня в колекції бренду Hellessy новинка і презентували вони її лише кілька тижнів тому.

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