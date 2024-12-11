З короткою стрижкою: топмодель Алессандра Амбросіо показала, який вигляд мала у 13 років

Бразилійка потрапила до модельного бізнесу досить рано – у 12 років, а вже у 15 дебютувала на конкурсі Elite Model Look.

43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – з дитинства мріяла стати моделлю та надихалася роботами таких супермоделей, як Клаудія Шиффер. Тому у віці 12 років записалася до бразильської модельної школи та почала опановувати бажану професію.

Алессандра вирішила показати свій перший фототест. Фототест для моделей – це фотосесія, мета якої – демонстрація зовнішності моделі для портфоліо, тому фото робляться без макіяжу та у простому одязі.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

На фото юна модель знята у чорній сукні та з кулоном на шиї. Має коротку пишну стрижку. З огляду на підпис, Амбросіо було тоді лише 13 років.

Кар'єра Алессандри склалася дуже успішно: 2004 року вона офіційно стала "ангелом" Victoria's Secret, а брала участь у шоу від 2000-го до 2017 оку. Вона неодноразово потрапляла до списків найоплачуваніших моделей світу. А нещодавно на камбек-шоу бренду вона вийшла на подіум у просто карколомному образі – чорному мереживному боді, яке поєднувалося з сітчастою спідницею та босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами. Невід'ємною частиною образу стали гламурні крила.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

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