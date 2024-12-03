З корсетом і круглими прикрасами-висячками: Голлі Бейлі, яка зіграла в "Русалоньці", сяяла на заході

Американська зірка одягла креативну сукню. Це вбрання було від бренду Ellie Misner.

Чарівна 24-річна акторка Голлі Бейлі, яка зіграла у римейку казки "Русалонька", відвідала церемонію вручення нагород Fashion Awards 2024, яка відбулася 2 грудня у Лондоні. Цей захід часто називають "модним Оскаром".

На цій події вона сяяла у вбранні відтінку айворі, яке підкреслювало її фігуру. Воно складалося з тісного корсета з асиметричним подолом та довгої спідниці, яка була виконана з легшої тканини.

Головною прикрасою вбрання став декор у вигляді довгих висячок з великим круглим декором, а також намистини різного розміру, довжини та відтінку. Такі прикраси кріпилися до корсету спереду із ззаду.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Носила свій костюм дівчина у поєднанні із золотими босоніжками та декількома прикрасами. Волосся вона заплела в улюблені афрокіски, а на обличчі зробила макіяж із блискучими тінями на очах.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Її сестра — Глоя — теж відвідала церемонію в Лондоні, але обрала зухваліше вбрання — чорну сукню з декольте.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що 24-річна Голлі розійшлася з відомим репером після трьох років стосунків. У пари залишилася спільна дитина. Однак у своїй публічній заяві вони зазначили, що попри розставання, залишилися друзями та продовжуватимуть разом піклувавтися про сина. Після цього повідомлення Голлі вийшла на публіку в гламурній сукні і мала чарівний вигляд.

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