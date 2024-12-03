З корсетом і круглими прикрасами-висячками: Голлі Бейлі, яка зіграла в "Русалоньці", сяяла на заході

Американська зірка одягла креативну сукню. Це вбрання було від бренду Ellie Misner.
Чарівна 24-річна акторка Голлі Бейлі, яка зіграла у римейку казки "Русалонька", відвідала церемонію вручення нагород Fashion Awards 2024, яка відбулася 2 грудня у Лондоні. Цей захід часто називають "модним Оскаром".
На цій події вона сяяла у вбранні відтінку айворі, яке підкреслювало її фігуру. Воно складалося з тісного корсета з асиметричним подолом та довгої спідниці, яка була виконана з легшої тканини.
Головною прикрасою вбрання став декор у вигляді довгих висячок з великим круглим декором, а також намистини різного розміру, довжини та відтінку. Такі прикраси кріпилися до корсету спереду із ззаду.
Носила свій костюм дівчина у поєднанні із золотими босоніжками та декількома прикрасами. Волосся вона заплела в улюблені афрокіски, а на обличчі зробила макіяж із блискучими тінями на очах.
Її сестра — Глоя — теж відвідала церемонію в Лондоні, але обрала зухваліше вбрання — чорну сукню з декольте.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що 24-річна Голлі розійшлася з відомим репером після трьох років стосунків. У пари залишилася спільна дитина. Однак у своїй публічній заяві вони зазначили, що попри розставання, залишилися друзями та продовжуватимуть разом піклувавтися про сина. Після цього повідомлення Голлі вийшла на публіку в гламурній сукні і мала чарівний вигляд.
Читайте також:
- У сукні з пікантними вирізами: Голлі Бейлі в ефектному аутфіті сяяла на музичному івенті
- У смарагдовому вбранні: "Русалонька" Голлі Бейлі знову зачарувала своїм вечірнім образом