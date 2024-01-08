З корсетом і напівпрозорою мереживною спідницею: розглядаємо пікантну білу сукню Елізабет Олсен

У ніч проти 8 січня в американському місті Лос-Анджелесі відбулася 81-ша церемонія нагородження кінопремії "Золотий глобус". Захід уже традиційно став першою масштабною червоною доріжкою нового року.

Серед гостей церемонії цього року була акторка Елізабет Олсен, оскільки її номінували у категорії "Найкраща жіноча роль в обмеженому серіалі, серіалі-антології чи фільмі, знятому для телебачення" за свою роботу у мінісеріалі "Кохання та смерть". Проте статуеткою вона поступилася акторці Алі Вонг за її роботу у серіалі "Сварка".

На червоній доріжці в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз вона з'явилася у білій сукні від британського бренду Vivienne Westwood, прикрасах від REZA та взуття Jimmy Choo.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Сукня акторки була досить сміливою, адже мала корсет, який підкреслював талію, та напівпрозору мереживну спідницю до підлоги. Також сукню прикрашало мереживо на бюсті та шлейф. Образ Елізабет доповнила червоним манікюром та помадою, а також лаконічною зачіскою з проділом.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що в основу серіалу "Кохання та смерть" лягла реальна історія, яка сталася у 1980-х роках з жінкою на ім'я Кенді Монтгомері. Вона вела досить стереотипне і нудне життя — була зразковою домогосподаркою і співала у церковному хорі. Але також за зачиненими дверима жінка приховувала деякі таємниці, які призвели до трагедії — вона зарубала сокирою свою подругу. Шоу має високий рейтинг і неодноразово входило до списку найкращих серіалів 2023 року.

Також серед гостей церемонії були Дженніфер Лопес у рожевій сукні від Nicole + Felicia, Марго Роббі у вбранні від Armani Privé, а також розкішна Тейлор Свіфт у зеленому блискучому луку від Gucci.

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