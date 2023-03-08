З кошеням на руках: папараці зробили милі кадри Сари Джессіки Паркер на зніманнях "І просто так…"

Акторка продемонструвала черговий ніжний образ, до якого додала трохи гламуру.

Наразі 57-річна акторка Сара Джесіка Паркер знімається у другій частині серіалу "І просто так…" і вчора, 7 березня, її вкотре заскочили на роботі. Знімання відбувалися на балконі розкішного будинку в Нью-Йорку, але що там робила героїня акторки поки що таємниця.

Папараці вдалося зробити кілька знімків Паркер, коли вона вийшла на балкон, в той момент акторка тримала на руках сіре кошеня.

Зірка доповнила свій образ укороченою накидкою з рукавами та манжетами, яка була повністю розшита лелітками сірого та ніжно-персикового відтінку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

На обличчі вона мала макіяж з рум'янами, а волосся їй уклали в легкі хвилі.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Поява кота в серіалі є досить несподіваною. Протягом усіх попередніх сезонів, у "Сексі і місті" тварин мали Шарлотта, Ейдан, також були деякі епізодичні сцени, де з'являлися собаки різних порід. Кіт був домашнім улюбленцем Міранди, але ось у Керрі домашніх тварин у шоу не було.

Також в офіційному акаунті з костюмами "І просто так…" команда опублікувала знімок з оригінальними сумками, які з'являться у серіалі цього сезону. На фото можна побачити клатч від Mr. Ernest Magazine Clutch у вигляді журналу Cosmopolitan, який застібався на коричневий ремінець.

Цей аксесуар вже потрапляв у кадр і його Паркер поєднувала з малиновим жакетом та золотистою сукнею.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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