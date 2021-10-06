З котом на плечі: Олег Винник поділився у соцмережі новими знімками

З котом на плечі: Олег Винник поділився у соцмережі новими знімками

Артист похизувався подарунком від шанувальниці.

Олег Винник потішив своїх вовчиць новими світлинами та показав подарунок від шанувальниці.

Артист постав на знімках у сірій сорочці з розстебнутими верхніми ґудзиками. На плечі у нього була маленька м'яка іграшка – кіт, який сидить на килимку з ініціалами співака OV, які стали його логотипом.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Олегу так сподобався сюрприз, що він з ним влаштував цілий фотосет.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Поповнення у сімействі котячих", - написав співак під фото.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

А шанувальниця, яка подарувала котика написала у коментарях: "Дуже радісно, що мій подарунок сподобався".

Інші фанатки Винника теж не залишили світлини без коментарів. Вони у захваті від знімків: "Два котика на фото", "Які милі фото. Не можна відірвати очей від вас", "Таке миле і ніжне поповнення. Супер!", "О Боже…які милі фото! А погляд, Олеже! Ну що ж ви на ніч таку красу показуєте? Попереду у нас знову безсонна ніч", "Ваууууууууууу класно, котики дуже милі, як і ваш погляд".

Раніше співак показав знімки в оливковій толстовці на блискавці, яку до половини розстебув, та в темних джинсах.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

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