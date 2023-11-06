З краплеподібним декольте та американською проймою: Єва Лонгорія зачарувала вечірнім вбранням перлинного відтінку

Її сукня була розкішною і з досить сміливим декольте, яке підкреслювало груди.

48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія відвідала щорічний галавечір LACMA Art+Film, який відбувся у Лос-Анджелесі в музеї мистецтв. Цього року на заході вшановували американську художницю та активістку Джуді Баку, а також режисера Девіда Фінчера.

Спонсором заходу виступив італійський Модний дім Gucci, але Лонгорія вирішила не одягати вбрання від цього бренду, як багато інших гостей, а віддала перевагу сукні перлинного відтінку від Zuhair Murad з колекції весна-літо 2023.

У вбрання було краплеподібне декольте, американська пройма і висока горловина розшита камінням. Спереду у неї також було невелике драпування та складки на спідниці. Образ Єва доповнила зачіскою, макіяжем та коштовностями: розкішними сережками та каблучками.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Крім Лонгорії гостями цього гламурного світського заходу стали акторка Джесіка Честейн, яка прийшла на нього в розкішній сукні з бісеру, а також супермодель Гайді Клум, яка одягла сукню від української модельєрки Лесі Верлінг'єрі.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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