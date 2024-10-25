З краплеподібним декольте та "голим" ефектом: Кріссі Тейген з'явилася в спокусливій сукні на церемонії

У Лос-Анджелесі 24 жовтня відбулася церемонія вручення премії InStyle Imagemaker Awards, якою видання вирішило виділити яскравих особистостей, що впливають на модну індустрію, красу та стиль. Однією з гостей цього світського заходу стала багатодітна мати, модель та бізнесвумен Кріссі Тейген.

Вона прийшла на цю подію у чорній спокусливій сукні від бренду Tom Ford з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Вбрання було виконане з оксамиту та капрону, в нього була американська пройма та галтер.

Сукня мала вставки з так званим "голим" ефектом, а вертикальні лінії оксамиту підкреслювали фігуру і робили її більш витягнутою і стрункою.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Образ Кріссі доповнила оксамитовим клатчем-конвертом, босоніжками на підборах та масивними золотими браслетами на обох зап'ястях, а також сережками у вухах. Волосся вона розпустила, зробила макіяж у коричневій гамі, який часто називають лате-макіяж, а також віддала перевагу лаконічному довгому манікюру.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Модель обожнює ефектні сукні, особливо якщо вони ще й незвичайного дизайну. Наприклад, нещодавно вона також сяяла на галавечорі Academy Museum Gala у ніжній сукні з декольте та баскою у вигляді пелюсток квітки. Це гламурне вбрання було від бренду Andrew Kwon, заснованого американським модельєром корейського походження.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

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