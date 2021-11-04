З краплеподібним декольте та шлейфом: красива Адріана Ліма на церемонії в Катарі

З краплеподібним декольте та шлейфом: красива Адріана Ліма на церемонії в Катарі

Для своєї появи знаменитість обрала елегантне вбрання від ліванського модельєра.

Супермодель Адріана Ліма прилетіла до Катару, щоб відвідати церемонію нагородження Fashion Trust Arabia Prize 2021. На заході ексзірка Victoria's Secret з'явилася у розкішній чорній сукні від ліванського модельєра Zuhair Murad.

Сукня Адріани була виготовлена з тонкого шифону, мала довгу пишну спідницю і накидку-шлейф. Декольте вбрання прикрашали краплеподібні прозорі вставки, розшиті бісером та лелітками. У вухах у моделі були великі сережки з камінням, волосся зібране в пучок, а на обличчі був ніжний вечірній макіяж із золотистими тінями.

Адріана Ліма / Getty Images

На заході в Досі також побували Мей Маск, Ірина Шейк, Джилліан Андерсон, Наомі Кемпбелл та Коко Роша. Церемонія стала вже третьою, а переможцями було обрано Зайда Аффаса за дизайн прет-а-порте, Benchellal за дизайн вечірнього одягу, Port Tanger за дизайн аксесуарів, Алію Бін Омайр за дизайн ювелірних виробів та El Tayeb Nation. Дизайнерка взуття Аміна Муадді також стала першим лауреатом нової нагороди "Підприємець року".

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