З краплеподібним декольте та стразами: приголомшлива Сідні Свіні позувала на вечірці

Молода акторка Сідні Свіні, яка прославилася на весь світ завдяки ролі в гучному серіалі "Ейфорія", поки що не отримала свого "Оскара", проте на вечірці Vanity Fair Oscar Party — вже регулярна гостя.

Цього разу вона обрала ніжно-рожеву сукню Miu Miu, в якій мала надзвичайний вигляд. Довге вбрання було повністю прикрашене дрібними стразами і мало шлейф, а також бретельку-галтер. Головною прикрасою луку стало оригінальне краплеподібне декольте, яке підкреслювало пишні груди акторки.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Образ Сідні доповнила макіяжем у нюдовій гамі, декількома прикрасами та розкішною зачіскою з довгим волоссям, яке було укладене у легку хвилю.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Цього разу красуня вирішила нікого не копіювати, а обрати вбрання, яке б асоціювалося тільки з нею, оскільки минулого року вона одягла вінтажне вбрання, розроблене модельєром Марком Боувером, яке на 76-ту церемонію вручення "Оскара" одягала Анджеліна Джолі.

Сідні Свіні 2024 року / Фото: Associated Press

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