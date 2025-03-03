З краплеподібним декольте та стразами: приголомшлива Сідні Свіні позувала на вечірці

Гламурна сукня підкреслювала розкішну фігуру зірки.
Молода акторка Сідні Свіні, яка прославилася на весь світ завдяки ролі в гучному серіалі "Ейфорія", поки що не отримала свого "Оскара", проте на вечірці Vanity Fair Oscar Party — вже регулярна гостя.
Цього разу вона обрала ніжно-рожеву сукню Miu Miu, в якій мала надзвичайний вигляд. Довге вбрання було повністю прикрашене дрібними стразами і мало шлейф, а також бретельку-галтер. Головною прикрасою луку стало оригінальне краплеподібне декольте, яке підкреслювало пишні груди акторки.
Образ Сідні доповнила макіяжем у нюдовій гамі, декількома прикрасами та розкішною зачіскою з довгим волоссям, яке було укладене у легку хвилю.
Цього разу красуня вирішила нікого не копіювати, а обрати вбрання, яке б асоціювалося тільки з нею, оскільки минулого року вона одягла вінтажне вбрання, розроблене модельєром Марком Боувером, яке на 76-ту церемонію вручення "Оскара" одягала Анджеліна Джолі.
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