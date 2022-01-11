З красивими локонами та у сукні з паєтками: Катерина Бужинська показала новий розкішний образ

З красивими локонами та у сукні з паєтками: Катерина Бужинська показала новий розкішний образ

Артистка виклала нові знімки із новорічної фотосесії.

Катерина Бужинська поїхала на довгоочікуваний відпочинок. Де саме артистка буде проводити свою відпустку, вона поки що не повідомила, а запропонувала відгадати це фоловерам.

Instagram Катерини Бужинської

Перед тим, як співачка буде тішити світлинами з відпочинку, вона показала ще один свій новорічний образ.

Катерина Бужиснька / Instagram Катерини Бужинської

На фото Катя постала у розкішній довгій сукні, розшитій паєтками. Аутфіт вона доповнила зачіскою з локонами, красивим макіяжем з акцентом на пишних віях і великими сережками-зірками з камінням.

Катерина Бужиснька / Instagram Катерини Бужинської

Позувала Бужинська на тлі фотозони із засніженими ялинками.

"Ура!!! Канікули!!! Відпочинок!!! Я плідно попрацювала минулого року, а зараз набираюся сил та натхнення, щоб радувати вас новими піснями у 2022 році. Доки я набираюсь сил - спробуйте вгадати, де я зараз відпочиваю", - написала у дописі артистка.

Раніше Бужинська в ефектному луці заспівала різдвяну колядку.

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