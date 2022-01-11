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З красивими локонами та у сукні з паєтками: Катерина Бужинська показала новий розкішний образ

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З красивими локонами та у сукні з паєтками: Катерина Бужинська показала новий розкішний образ

Катерина Бужиснька / Instagram Катерини Бужинської

Артистка виклала нові знімки із новорічної фотосесії.

Катерина Бужинська поїхала на довгоочікуваний відпочинок. Де саме артистка буде проводити свою відпустку, вона поки що не повідомила, а запропонувала відгадати це фоловерам.

© Instagram Катерини Бужинської
Instagram Катерини Бужинської

Перед тим, як співачка буде тішити світлинами з відпочинку, вона показала ще один свій новорічний образ.

Катерина Бужиснька / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужиснька / Instagram Катерини Бужинської

На фото Катя постала у розкішній довгій сукні, розшитій паєтками. Аутфіт вона доповнила зачіскою з локонами, красивим макіяжем з акцентом на пишних віях і великими сережками-зірками з камінням.

Катерина Бужиснька / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужиснька / Instagram Катерини Бужинської

Позувала Бужинська на тлі фотозони із засніженими ялинками.

"Ура!!! Канікули!!! Відпочинок!!! Я плідно попрацювала минулого року, а зараз набираюся сил та натхнення, щоб радувати вас новими піснями у 2022 році. Доки я набираюсь сил - спробуйте вгадати, де я зараз відпочиваю", - написала у дописі артистка.

Раніше Бужинська в ефектному луці заспівала різдвяну колядку.

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