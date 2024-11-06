З красивими локонами та в білому міні: Пенелопа Крус на показі бренду Chanel у Гонконгу

Іспанська акторка Пенелопа Крус відвідала показ французького Модного дому Chanel. Бренд презентував круїзну колекцію 2024-2025 на Replica Show у Гонконгському інституті дизайну.

Пенелопа, як амбасадорка цієї марки, з'явилася на заході з ніг до голови одягнена в речі від Chanel. На акторці був твідовий костюм, який складався з мініспідниці з торочкою та вкороченого жакета.

Образ вона доповнила білою майкою, прикрасами з камінням, невеликою сумкою на довгому ланцюжку, а також туфлями на платформах. Волосся Крус уклали стилісти в розкішні об'ємні локони.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Дім Chanel так і не назвав імені нового креативного директора. Після звільнення модельєрки Віржині Віар над колекцією весна-літо 2025, яку презентували на Тижні моди в Парижі, працювала ціла креативна студія бренду, що включає кілька дизайнерів.

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