З красивою зачіскою та в ідеальному пальті: Джулія Робертс відвідала показ колекції весна-літо Jacquemus

Акторка з'явилася серед запрошених гостей шоу.
Голлівудська зірка Джулія Робертс прибула до Франції, щоб з'явиться серед гостей модного шоу бренду Jacquemus, яке відбулося у музеї Fondation Maeght та було присвячене швейцарському художнику Альберто Джакометті.
На захід вона одягла дуже лаконічне і жіночне вбрання, яке включало елегантне чорне пальто з підкресленою талією та похилими плечима. Також на Робертс були чорні капронові колготки та гостроносі слінгбеки з бантиками.
Завершували образ чорна сумка із металевою круглою ручкою, макіяж, червоний манікюр та красива зачіска з легкими кучерями.
Також Робертс з'явилася в короткому рекламному відео бренду, разом з Кайлі Дженнер, яка одягла на захід ефектну червону мінісукню з підплічниками.
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