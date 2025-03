З красивими локонами і в сукні кольору хакі: Єва Лонгорія на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія відвідала в Лос-Анджелесі прем'єру сімейного комедійного фільму від Disney+ "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip", в якому вона зіграла.

Перед фотокамерами актриса з'явилася у сукні-бюсті довжини максі кольору хакі. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Аутфіт Лонгорія доповнила гарною зачіскою з кучерями, макіяжем з пишними віями та коричневою помадою і світлим манікюром. З прикрас Єва використовувала лише кільця.

Нагадаємо, Єва Лонгорія на прем'єру цієї стрічки в Мексиці одягла білу сукню із квадратним декольте від бренду Rachel Gilbert.

