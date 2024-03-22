З крихітною сумкою і в прозорій сукні: Глое Кардашян одягла відвертий лук на захід сестри

Образ вийшов дуже сміливим і повністю відповідав тренду на оголеність, який останніми роками популярний серед зірок.

39-річна американська телезірка та бізнесвумен Глое Кардашян потрапила під приціл папараці в Західному Голлівуді, коли йшла у супроводі охорони до свого позашляховика. Глое завітала на захід, організований її молодшою сестрою Кайлі на честь запуску нового бренду напоїв дівчини.

Для вечірки Кардашян одягла напівпрозору чорну мінісукню, у якої були різні рукави. Її вона носила у поєднанні з капроновими колготками, туфлями на підборах, а також сонцезахисними окулярами.

На шиї та у вухах Глое були сережки та підвіска з діамантами, а в руці вона несла крихітну сумку Hermès яскраво-блакитного кольору.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Винуватиця урочистості — Кайлі — також відвідала цей захід, але її образ був невдалим, оскільки зірка одягла обтислу чорну латексну сукню, на якій дуже сильно було видно відбитки пальців, через що вона мала неохайний вигляд.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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