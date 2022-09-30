З крилами і в білизні з каміння: Демі Роуз похизувалася сексуальною фігурою

27-річна британська модель у новому спокусливому образі знялася у фотосеті.

Демі Роуз не припиняє тішити підписників новими і гарячими знімками. Цього разу красуня знялася у фотосесії біля моря і на тлі скелі.

Демі постала в ефектній білизні з каміння. Така білизна майже нічого не прикривала, але додавала до її аутфіту роскоші і краси. Лук вона доповнила величезними блакитними крилами.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі зробила собі зачіску "кінський хвіст" і макіяж із акцентом на пишних густих віях.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз із ріхних ракурсів продемонструвала свою сексуальну фігуру.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Хтось десь шукає вас у кожній зустрічній людині", - підписала світлини модель.

Нагадаємо, вчора Роуз показала відверті фото у золотих стрингах і без бюстгальтера.

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