З кучерями і в сукні з паєтками: американський ведучий позували на вечірці у гламурному луку

Американський перукар, телеведучий і небінарна персона (це людина, яка не почувається виключно жінкою або виключно чоловіком) – Джонатан Ван Несс – побували на вечірці у ресторані Spago в Лос-Анджелесі, яку влаштував Netflix, щоб вшанувати своїх номінантів і лауреатів на премію "Золотий глобус". Цьогоріч стримінгова платформа отримала 14 номінацій на премію і виграла сім із них.

На івенті Ван Несс постали у гламурному аутфіті. На них була лавандова довга сукня з американською проймою і паєтками, яку скомбінували зі зручними кросівками. У руці Джонатан тримали шкіряний клатч баклажанового відтінку.

Джонатан Ван Несс / Фото: Getty Images

Телеведучий зробили гарне укладання з кучерями, легкий макіяж із накладними пишними віями, гігієнічний манікюр і прикрасили пальці каблучками з камінням.

Нагадаємо, на червоній доріжці премії "Золотий глобус" Джонатан Ван Несс з'явилися в елегантній сукні максі з драпуванням, оголеними плечима, об'ємною бретелькою-воланом та зі шлейфом від бренду Christian Siriano.

Читайте також: