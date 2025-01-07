З кучерями і в сукні з паєтками: американський ведучий позували на вечірці у гламурному луку

Джонатан Ван Несс у лавандовому вбранні з'явилися на паті.
Американський перукар, телеведучий і небінарна персона (це людина, яка не почувається виключно жінкою або виключно чоловіком) – Джонатан Ван Несс – побували на вечірці у ресторані Spago в Лос-Анджелесі, яку влаштував Netflix, щоб вшанувати своїх номінантів і лауреатів на премію "Золотий глобус". Цьогоріч стримінгова платформа отримала 14 номінацій на премію і виграла сім із них.
На івенті Ван Несс постали у гламурному аутфіті. На них була лавандова довга сукня з американською проймою і паєтками, яку скомбінували зі зручними кросівками. У руці Джонатан тримали шкіряний клатч баклажанового відтінку.
Телеведучий зробили гарне укладання з кучерями, легкий макіяж із накладними пишними віями, гігієнічний манікюр і прикрасили пальці каблучками з камінням.
Нагадаємо, на червоній доріжці премії "Золотий глобус" Джонатан Ван Несс з'явилися в елегантній сукні максі з драпуванням, оголеними плечима, об'ємною бретелькою-воланом та зі шлейфом від бренду Christian Siriano.
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