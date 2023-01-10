З культовою сумкою та в яскравих туфлях: розкішна Сара Джесіка Паркер на зніманнях "Сексу і міста"

Акторка не перестає дивувати. Цього разу Паркер обрала образ, у якому поєднала лише два яскраві кольори.

У Нью-Йорку активно продовжуються знімання серіалу "І просто так…" і якщо минулого тижня під приціл фотографів вперше цього року потрапила Крістін Девіс, яка виконує в шоу роль Шарлотти Йорк, то вчора за роботою нарешті помітили головну зірку серіалу — неповторну. Сару Джесіку Паркер.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Акторка знімалася на вулиці і була одягнена в дуже яскравий образ, що запам'ятовується. На Паркер була явно вінтажна накидка смарагдового відтінку у великий принт у вигляді гороху, яку вона поєднала з рожевою блузою та кюлотами з шовку.

Особливо хочеться відзначити аксесуари, які зірка вибрала, адже це були надзвичайні "дзеркальні" туфлі-човники смарагдового відтінку на високих підборах. Ймовірно, взуття розроблене брендом акторки SJP by Sarah Jessica Parker.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також вона доповнила лук культовою сумкою Fendi Baguette у малиновому відтінку, яка ідеально перегукувалася з її вбранням.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однак поява цього аксесуара в кадрі не випадковість, адже саме завдяки серіалу "Секс і місто" вона прославилася на весь світ, а також нещодавно Паркер спільно з Fendi запустила лімітовану лінійку цих сумок, про що повідомила в Instagram. Тому поява її на знімальному майданчику з цією розкішною річчю всього лише вдалий продакт-плейсмент.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Ну і хочеться ще звернути увагу на ювелірні прикраси, адже вони теж добре вписуються у цей сміливий та яскравий аутфіт. Браслет і каблучка були із зеленим камінням.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Читайте також: