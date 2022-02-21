З квітами на грудях: модель Гана Крос відвідала показ відомого модельєра

З квітами на грудях: модель Гана Крос відвідала показ відомого модельєра

Колишня дівчина Брукліна Бекхема – Гана Крос – стала гостею Тижня моди в Лондоні.

Відвідала дівчина показ колекції осінь-зима 2022 року модельєра Девіда Коми. Дня заходу Гана обрала сукню із найвідомішою аплікацією створеною дизайнером – сріблястими квітками прикрашеними стразами. Ця аплікація прикрашала декольте чорної мінісукні, яка також була оформлена прозорою сіткою.

Образ Гана доповнила сріблястими босоніжками на високому підборі, нюдовим манікюром та макіяжем із використанням сріблястих тіней.

Гана Крос / Getty Images

Днем раніше дівчина з'явилася на вечірці, присвяченій перезапуску журналу ES. Тоді вона одягла топ та спідницю від бренду Tora-Lily з тонкої тканини.

Гана Крос / Getty Images

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