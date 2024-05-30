З квітами на подолі: акторка Дакота Фаннінг позувала на фотоколі у сукні Oscar de la Renta

Сукня акторки була з колекції сезону Pre-Fall 2024, а малюнок на ній виконаний у техніці ебру.

Дакота Феннінг прилетіла до Лондона, де відбувся фотокол фільму "Спостерігачі", в якому вона зіграла головну роль. Захід проводився на даху, і вона позувала для фотографів на тлі міста.

Одягла дівчина бежеву сукню від бренду Oscar de la Renta з широкими бретельками, квадратним декольте та тонким поясом на талії. Спідниця у вбрання була розкльошена, а її поділ прикрашав принт у вигляді червоних квітів на зелених стеблах.

Доповнила вона сукню червоними босоніжками з ремінцями, лаконічним нюдовим макіяжем та простою зачіскою.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Раніше в такій самій сукні на публіці з'явилася старша сестра співачки Кеті Перрі — Анджела. Разом вони відвідали благодійний обід організований брендом Oscar de la Renta у Беверлі-Гіллз.

Кеті Перрі та її сестра Анджела / Фото: Associated Press

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