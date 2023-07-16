З квітами на сосках: Ізабель Гулар похизувалася ефектним пляжним луком і стрункою фігурою

Модель знялася у пікантній фотосесії і показала найкращі знімки у соцмережі.
Ізабель Гулар продемонструвала фоловерам в Instagram свій ефектний пляжний лук, у якому вона знялася у пікантному фотосеті.
Перед фотокамерою красуня постала у блакитних плавках і ліфі, який складався із блакитного шнурка і квітів, схожих на ромашку, які прикривали соски. На Ізабель також були джинсові мінішорти, які вона розстебнула і приспустила.
Гулар похизувалася не лише стильним купальником, а й стрункою і сексуальною фігурою.
Модель зробила укладання з локонами, одягла на обличчя масивні окуляри від Prada, прикрасила вуха золотими сережками і завершила образ каблучками і молочним манікюром.
Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар у бікіні показала, як майстерно вона вміє стояти на руках.
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