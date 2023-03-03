З квітами та кроликом: Гелен Міррен у весняному образі вийшла на червону доріжку

77-річна британська акторка Гелен Міррен сяяла на прем'єрі фільму "Шазам! "Лють богів", заснованого на персонажі коміксів DC Шазамі, що відбулася в Римі, в Італії.

Гелен Міррен любить мати яскравий та привабливий вигляд. Цього дня на доріжці акторка з'явилася в красивій рожевій сукні міді з квітковим принтом та малюнком кролика, доповнивши вбрання нюдовими колготами та чорними туфлями із замші на підборах. Поверх сукні акторка накинула молочно-біле пальто, довге біляве волосся вона розпустила і на голову одягла рожевий обідок. Макіяж на її обличчі був мінімалістичним, а у вухах виблискували великі зелені сережки. На пальці у зірки сяяла каблучка з діамантом, а також була обручка.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Минулого разу на прем'єрі в Беверлі-Гіллз Гелен Міррен сяяла в червоному картатому тренчі, який вона затягнула на талії ременем, і до нього підібрала бузкову сукню та чорні шкіряні туфлі на дуже високій прихованій платформі та шнурівці.

Выднедавна британка наростила собі волосся і тепер носить довге. Хоча раніше віддавала перевагу стрижці боб-каре.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

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