З квітами та сумкою Louis Vuitton: Катерина Кухар поділилася новим фото та відео

Прима-балерина потішила фоловерів новою світлиною і відео.
Катерина Кухар опублікувала в Instagram фото та відео, на яких вона позує на засніженій вулиці біля ретроавтомобіля, прикрашеного декором. Знімав її чоловік Олександр Стоянов.
(щоб подивитись відео, гортайте вправо)
"Навколо сніг, але в душі весна", — підписала допис Катя.
Одягнена балерина у ніжно-блакитну довгу куртку. На плечі у неї висить бежева містка сумка із зображенням логотипу Louis Vuitton, а в руках вона тримає гарні букети квітів.
Волосся Кухар укладене в локони, а на обличчі у неї сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Катерина дала інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя". Знімання відбувалися у Львові.
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