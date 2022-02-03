З квітами та сумкою Louis Vuitton: Катерина Кухар поділилася новим фото та відео

Прима-балерина потішила фоловерів новою світлиною і відео.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram фото та відео, на яких вона позує на засніженій вулиці біля ретроавтомобіля, прикрашеного декором. Знімав її чоловік Олександр Стоянов.

(щоб подивитись відео, гортайте вправо)

"Навколо сніг, але в душі весна", — підписала допис Катя.

Одягнена балерина у ніжно-блакитну довгу куртку. На плечі у неї висить бежева містка сумка із зображенням логотипу Louis Vuitton, а в руках вона тримає гарні букети квітів.

Волосся Кухар укладене в локони, а на обличчі у неї сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Катерина дала інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя". Знімання відбувалися у Львові.

Катя Осадча та Катерина Кухар / Світське життя/Instagram

Читайте також: