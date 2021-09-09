З квітами у волоссі та у сукні з рюшами: Оля Цибульська знялася у красивій фотосесії

З квітами у волоссі та у сукні з рюшами: Оля Цибульська знялася у красивій фотосесії

В рік 30-го дня народження України Оля Цибульська взяла участь у проєкті, який подарував найбільшим містам нашої країни свою квітку-символ.

Головна Киця країни, співачка Оля Цибульська і засновниця благодійної організації "Київ Квітучий" Ольга Джарти презентували спільний масштабний фотопроєкт "КвітаМИ". Це унікальна ініціатива подарувати кожному великому місту України свою квітку-символ.

Разом з Ольгою Джарти, яка давно займається підняттям рівня озеленення столиці, команда Цибульської кілька місяців збирала інформацію, аналізувала архіви, історію, народний фольклор та підбирала кожному місту свою особливу квітку.

Квітка - особистий символ і самої Цибульської. Сьогодні співачка не уявляє вихід на сцену та публічні події без яскравих бутонів у волоссі.

"Квітка в волоссі - невід’ємна частина мого сценічного образу і особливе нагадування про швидкість часу. Зараз вона свіжа і прекрасна, а до кінця мого виступу незворотно зав’яне. Так само і з життям. Важливо не відкладати його на завтра. Бути тут і зараз і не витрачати свій час на непотрібні речі та неважливих людей. Як і в крихкої тендітної квітки, він - наша головна цінність", - говорить Оля.



Результатом проєкту став фотосет від відомої фотографині Христини Маслової, в якому Цибульська позує з тринадцятьма квітами і пояснює їхню виняткову приналежність тринадцятьом українським містам.



Житомир - чорнобривці

село Шатрище, Житомирська область

Автор легендарної пісні "Чорнобривці" Микола Сингаївський народився у Житомирській області. Пісня - серце народу, місто - серце на карті.

Оля Цибульська/Пресслужба

Закарпаття - нарцис

урочище Кіреші, Закарпатська область

Долина нарцисів - унікальний масив в складі Карпатського біосферного заповідника. Могутність природи, яка щороку манить мільйони туристів та дослідників.

Оля Цибульська/Пресслужба

Полтава - бузок

околиця села Диканьки, Полтавська область

2,5 гектара абсолютного природного дива - бузковий гай, який, здається, видно навіть з космосу. Колорит, що обеззброює найбільших скептиків.

Оля Цибульська/Пресслужба

Харків - хризантема

село Лісне, Харківська область

Найбільший в країні флористичний фестиваль, картата колекція більш, ніж 60-ти видів хризантем. Печворк з різних емоцій, сенсів і форм.

Оля Цибульська/Пресслужба

Запоріжжя - гладіолус

Запорізька Січ, острів Хортиця, Запорізька область

Гладіолус - король перемоги, що, за легендами, виріс з мечів воїнів. Квітка тріумфу - для землі тріумфаторів.

Оля Цибульська/Пресслужба

Дніпро - лаванда

околиця села Тарасівка, Дніпропетровська область

Лавандова плантація зі зворушливою історією - фіолетове море, заради фото в якому вишиковується черга. Український Прованс.

Оля Цибульська/Пресслужба

Київ - магнолія

ботанічний сад ім.Фоміна, Київ

Тут понад 100 років квітнуть майже всі види магнолій, що відомі людству. Квітка любові і вічності для міста, що ніколи не спить.

Оля Цибульська/Пресслужба

Ужгород - сакура

стара частина Ужгороду, Закарпатська область

Цвітіння сакур - одна з головних природних візитівок України і ритуал для десятків тисяч туристів. Загадкова і чужоземна, але така рідна водночас.

Оля Цибульська/Пресслужба

Кропивницький - тюльпан

Кропивницький Дендропарк, Кіровоградська область

Понад три мільйони тюльпанів майже ста сортів, що вкривають місто яскравим килимом. Вміння зберегти самобутність в промисловому масштабі.

Оля Цибульська/Пресслужба

Одеса - біла акація

сквер імені Старостіна, Одеса

За легендою, сам Рішельє майже два сторіччя тому закупив саджанці білої акації у Відні і безкоштовно роздавав кожному одеситу в обмін на обіцянку посадити та піклуватися про квітку. Поетичний символ любові до свого міста як частини ДНК.

Оля Цибульська/Пресслужба

Львів - троянда

італійський дворик, Львів

За статистикою, найбільшу кількість пропозицій руки і серця роблять у найромантичнішому місті з найромантичнішою квіткою.

Офіційний амбасадор кохання в Україні.

Оля Цибульська/Пресслужба

Чернівці - мальва

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

Оду материнській любові і розбитому серцю - “Баладу про мальви” - автор віршів Богдан Гура написав, надихаючись. Чернівецьким університетом під час навчання.. Символ трепетної пам’яті.

Оля Цибульська/Пресслужба

Рівне - соняшник

Радивилівський і Дубінський райони, Рівненська область

24 тисячі гектарів сонця роблять ці дороги наймальовничішими в Україні. Теплота і відкритість до світу як національна характеристика.

Оля Цибульська/Пресслужба

За словами Ольга Джарти, символом сучасного амбітного українського міста мають бути не лише успішні бізнес-проєкти. Квітуче місто - те, в яке хочеться повертатися. Те, яке стає ідеальною геолокацією інстаграм-постів і особистих моментів абсолютного щастя. Те, яке міцно чіпляється в пам’яті і роками, від найтоншого подиху вітру, повертає туди, де було так добре. Квітуче місто - це місто, в якого є душа.



"Україна - великий, кольоровий, запашний букет. Хочу, щоб в твоєму місті було своє, особливе нагадування про цей меседж" - підсумувала Цибульська.

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