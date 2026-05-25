З квітами, глибоким декольте і бантами: Зої Салдана у сукні Chanel пройшлася червоною доріжкою

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана з’явилася на церемонії закриття Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі.

Акторка вийшла на червону доріжку у чорній сукні з яскравим квітковим принтом від Chanel з колекції Resort 2027. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз і було прикрашене ефектним скульптурним чорним бантом спереду на талії і білим бантом ззаду.

Аутфіт Зої доповнила чорними босоніжками на шпильках і прикрасами від Cartier. Волосся вона зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж з чорними стрілками.

Супроводжував Салдану на церемонії її чоловік Марко Перего, який був одягнений у чорний смокінг, чорний жилет, білу манушку і чорний метелик. На обличчі у нього були окуляри у золотій оправі, а у вусі — золоті і жовта сережки.

Зої Салдана і Марко Перего / © Associated Press

