З квітами, глибоким декольте і бантами: Зої Салдана у сукні Chanel пройшлася червоною доріжкою
Оскароносна акторка мала чудовий вигляд на заході.
Зої Салдана з’явилася на церемонії закриття Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі.
Акторка вийшла на червону доріжку у чорній сукні з яскравим квітковим принтом від Chanel з колекції Resort 2027. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз і було прикрашене ефектним скульптурним чорним бантом спереду на талії і білим бантом ззаду.
Аутфіт Зої доповнила чорними босоніжками на шпильках і прикрасами від Cartier. Волосся вона зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж з чорними стрілками.
Супроводжував Салдану на церемонії її чоловік Марко Перего, який був одягнений у чорний смокінг, чорний жилет, білу манушку і чорний метелик. На обличчі у нього були окуляри у золотій оправі, а у вусі — золоті і жовта сережки.
