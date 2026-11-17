Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

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36-річна голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс обрала для виходу на подіум вбрання від Dior із колекції Pre-Fall 2026. На ній була чорна сукня-пальто з глибоким декольте, підкресленою талією, довгим шлейфом і високим розрізом. Головною деталлю образу став об’ємний білий хутряний комір, який ефектно контрастував із темною тканиною.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Особливої уваги заслуговувала квіткова вишивка: рожеві квіти із зеленими стеблами прикрашали сукню від лінії стегна аж до самого шлейфу.

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Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Акторка залишила волосся розпущеним і зробила ніжний макіяж зі стрілками на очах.

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Поява Лоуренса на прем’єрі стала одним із найяскравіших моментів вечора.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Зазначимо, новий фільм стане приквелом до популярної франшизи та перенесе глядачів на 24 роки назад, до подій історії Кітнісс Евердін. У центрі сюжету — молодий Хеймітч Ебернеті та 50-ті «Голодні ігри». Головні ролі у фільмі виконали Джозеф Зада, Маккенна Грейс та Ель Феннінг.

Нагадаємо, раніше папараці зафіксували Дженніфер Лоуренс у Нью-Йорку.

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