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- Шоу-бізнес
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З квітковою вишивкою, хутром та шлейфом: Дженніфер Лоуренс вразила своїм образом на прем’єрі "Голодних ігор"
Зірка привернула увагу своїм ефектним образом на прем’єрі фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), яка відбулася в Нью-Йорку.
36-річна голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс обрала для виходу на подіум вбрання від Dior із колекції Pre-Fall 2026. На ній була чорна сукня-пальто з глибоким декольте, підкресленою талією, довгим шлейфом і високим розрізом. Головною деталлю образу став об’ємний білий хутряний комір, який ефектно контрастував із темною тканиною.
Особливої уваги заслуговувала квіткова вишивка: рожеві квіти із зеленими стеблами прикрашали сукню від лінії стегна аж до самого шлейфу.
Акторка залишила волосся розпущеним і зробила ніжний макіяж зі стрілками на очах.
Поява Лоуренса на прем’єрі стала одним із найяскравіших моментів вечора.
Зазначимо, новий фільм стане приквелом до популярної франшизи та перенесе глядачів на 24 роки назад, до подій історії Кітнісс Евердін. У центрі сюжету — молодий Хеймітч Ебернеті та 50-ті «Голодні ігри». Головні ролі у фільмі виконали Джозеф Зада, Маккенна Грейс та Ель Феннінг.
Нагадаємо, раніше папараці зафіксували Дженніфер Лоуренс у Нью-Йорку.