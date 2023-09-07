З квіткою на шиї та мереживом на грудях: Леоні Ганне одягла сукню-комбінацію на вечірку Victoria's Secret

Відома німецька блогерка, модель, інфлюенсерка та ікона стилю – 35-річна Леоні Ганне – буквально кілька днів тому сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у розкішній сукні від українського бренду, а вчора вже прилетіла до Нью-Йорку.

Знаменита красуня відвідала вечірку Victoria's Secret, яка відбулася у межах New York Fashion Week у Мангеттен-центрі. Захід був приурочений до перезапуску та повернення шоу-презентації білизни цієї марки, але тепер він став інклюзивним та різноманітним.

Леоні була однією з гостей цього заходу. Вона прийшла в чорній сукні-комбінації з шовковою спідницею та прозорим сітчастим верхом. У зоні грудей сукня була прикрашена чорним мереживом, білизни з цим вбранням Ганне не одягла, надавши так образу більше пікантності.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Також вона зібрала волосся в зачіску з проділом, зробила лате-макіяж, взула туфлі з маленькими пряжками, а також прикрасила шию чорним чокером із квіткою.

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