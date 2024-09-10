З квіткою та баскою: елегантна Селена Гомес у гламурній сукні відвідала кінофестиваль

У цій сукні вона мала дуже елегантний вигляд і вона підкреслювала її талію.

Акторка, співачка та бізнесвумен Селена Гомес з'явилася серед гостей Міжнародного кінофестивалю в Торонто, де відвідала прем'єру фільму "Емілія Перес".

Селена обрала для появи на червоній доріжці чарівну вечірню сукню від бренду Rodarte з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Вбрання було довгим, приталеним, повністю розшите лелытками, а прикрашали його тонкі бретельки хрест-навхрест з квіткою і невелика баска на талії.

Волосся Селена уклала на один бік у легку хвилю, одягла кілька прикрас із діамантами та зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Показ картини відбувся у Театрі принцеси Уельської, проте прем'єра минула ще у травні цього року – фільм вперше презентували публіці на Каннському кінофестивалі у Франції. Селена тоді неодноразово виходила на червону доріжку, де демонструвала гарні сукні, але також запам'яталася своїм чарівним вбранням вибраним для фотокола — червоною сукнею від Giambattista Valli з квітами на декольте.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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