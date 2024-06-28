З квіткою у волоссі: Сара Джессіка Паркер зачарувала шанувальників новою зачіскою

Зірка потрапила під приціл папараці на вулиці.
Акторку Сару Джессіку Паркер заскочили під час знімань нового епізоду серіалу "І просто так..." на Мангеттені у Нью-Йорку. Зірка "Сексу і міста" була одягнена стильно, але трохи незвично.
Паркер поєднала сірі трикотажні штани з розрізами знизу з широкою та подовженою білою сорочкою з довгими широкими рукавами. Доповнювали цей лук сумка-шопер на плечі та чорні туфлі на підборах, прикрашені намистинами.
Але найбільше в образі привертала увагу романтична зачіска зірки, адже вона накрутила волосся в об'ємні локони і прикрасила його білою шпилькою з великими та об'ємними квітами.
Мабуть, у цьому вбранні зірка просто йшла на знімання, адже з нею був охоронець. А от кількома днями раніше її сфотографували під час роботи з колегою Крістін Девіс. Вони прогулювалися Нью-Йорком у гарних літніх образах, які для них підібрали стилісти серіалу.
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