З квіткою у волоссі: Сара Джессіка Паркер зачарувала шанувальників новою зачіскою

Акторку Сару Джессіку Паркер заскочили під час знімань нового епізоду серіалу "І просто так..." на Мангеттені у Нью-Йорку. Зірка "Сексу і міста" була одягнена стильно, але трохи незвично.

Паркер поєднала сірі трикотажні штани з розрізами знизу з широкою та подовженою білою сорочкою з довгими широкими рукавами. Доповнювали цей лук сумка-шопер на плечі та чорні туфлі на підборах, прикрашені намистинами.

Але найбільше в образі привертала увагу романтична зачіска зірки, адже вона накрутила волосся в об'ємні локони і прикрасила його білою шпилькою з великими та об'ємними квітами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Мабуть, у цьому вбранні зірка просто йшла на знімання, адже з нею був охоронець. А от кількома днями раніше її сфотографували під час роботи з колегою Крістін Девіс. Вони прогулювалися Нью-Йорком у гарних літніх образах, які для них підібрали стилісти серіалу.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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