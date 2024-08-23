З ланцюжками на спідниці та корсеті: Дженна Ортега – зірка "Венздей" – з'явилася в готичному вбранні

Молода акторка одягла незвичайне вбрання і розповіла про свою роботу.

21-річна акторка Дженна Ортега – зірка гучного серіалу "Венздей" про родину Адамсів – відвідала Нічне шоу з Джиммі Фелоном. На інтерв'ю вона прийшла в ефектному міні чорного кольору.

Готичне вбрання дівчини було від бренду Dion Lee і складалося з мереживного топу з рукавами-рукавичками та глибоким декольте, а також короткої спідниці. Обидві речі були прикрашені тонкими ланцюжками, які спадали торочкою і робили лук цікавішим.

Образ Ортега доповнила також чорними туфлями на підборах та укладанням.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

На інтерв'ю вона прийшла, щоб розповісти про свою нову роботу – фільм Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс". У цій картині вона з'явиться разом з Вайноною Райдер, Кетрін О'Гарою та Монікою Беллуччі. Ця картина є продовженням фільму 1988 року "Бітлджюс".

Дженна Ортега з колегами / Фото: Associated Press

Під час шоу Ортега зізналася, що знімання другого сезону "Венздей" вже розпочалися і вона стала не лише головною акторкою, а й продюсеркою.

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