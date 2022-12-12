Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
З легким макіяжем і в світшоті шоколадного кольору: Тіна Кароль продемонструвала ніжний образ

З легким макіяжем і в світшоті шоколадного кольору: Тіна Кароль продемонструвала ніжний образ

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
678
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З легким макіяжем і в світшоті шоколадного кольору: Тіна Кароль продемонструвала ніжний образ

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Співачка потішила підписників своїми новими світлинами.

Тіна Кароль показала в Instagram Stories серію гарних селфі. На знімках артистка постала в ніжному гарному образі.

Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль
Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Одягнена зірка у світшот шоколадного відтінку з коміром і ґудзиками, як у поло. Волосся Тіни акуратно укладене в легкі локони, а на обличчі – максимально природний макіяж. Шкіра її обличчя має здоровий, пружний і сяйливий вигляд.

Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль
Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

На більшості світлин Кароль мило усміхається.

Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль
Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль чуттєво виконала оновлену версію пісні "Щедрик" на мелодію Миколи Леонтовича в супроводі хору "Вогник". Створила цей трек організація UAnimals в межах кампанії #StopEcocideUkraine, щоб привернути увагу до екологічних злочинів Росії під час війни. У відео до пісні показали моторошні кадри екоциду України, від яких з'являються на очах сльози.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
678
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація