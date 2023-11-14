З лелітками та ніжними квітами: співачка Олівія Родріго сяяла на червоній доріжці

Гламурне вбрання гарно сяяло у світлі фотокамер і підкреслювало фігуру дівчини.
20-річна співачка Олівія Родріго відвідала презентацію фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" у Лос-Анджелесі. На заході молода зірка сяяла в гламурній сукні від бренду Rodarte.
Вбрання Родріго було чорним, довгим, повністю обтискало її фігуру, а також було розшите лелітками. Окрасою сукні була також квіткова аплікація у верхній частині сукні зроблена рожевими та фіолетовими лелітками.
Також у верхній частині вбрання у сукні Олівії була тонка бретелька-галтер. Доповнили образ співачки бежевий манікюр, макіяж із чорними стрілками та проста зачіска — вона просто розпустила довге волосся.
Також захід відвідала зірка фільму – трансгендерна акторка Гантер Шафер. На червоній доріжці вона позувала в гламурній сріблястій сукні від бренду Alexander McQueen із колекції осінь-зима 2023 року.
В український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вийде 16 листопада.
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