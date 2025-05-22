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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

З лелітками та мереживом: Нікі Гілтон у ліловій сукні відвідала прем'єру серіалу "І просто так…"

Молодша сестра Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — з’явилася серед гостей на світському заході у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Associated Press

Світська левиця завітала на прем’єру третього сезону серіалу «І просто так…», який є продовженням легендарного серіалу «Секс і місто», де зіграла Сара Джессіка Паркер.

Гілтон вирішила з такої нагоди вбратися як вона любить — одягла гламурну сукню з лелітками. Її вбрання було від бренду Monse з колекції весна-літо прет-а-порте 2025. Виконане воно у вільному фасоні, мало тонкі бретельки, а на подолі сукню прикрашало асиметричне мереживо. Образ Гілтон доповнила сережками зі стразами і відкритими пальцями, а також коштовностями, укладанням і легкими кучерями і зробила яскравий макіяж на обличчі.

Нікі Хілтон / © Associated Press

Нікі Хілтон / © Associated Press

Головна зірка серіалу Сара Джессіка Паркер з’явилася на заході у темно-синій вінтажній сукні Vivienne Westwood з рукавами, довгою спідницею зі складками та заниженою талією.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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