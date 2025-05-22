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- Шоу-бізнес
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З лелітками та мереживом: Нікі Гілтон у ліловій сукні відвідала прем'єру серіалу "І просто так…"
Молодша сестра Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — з’явилася серед гостей на світському заході у Нью-Йорку.
Світська левиця завітала на прем’єру третього сезону серіалу «І просто так…», який є продовженням легендарного серіалу «Секс і місто», де зіграла Сара Джессіка Паркер.
Гілтон вирішила з такої нагоди вбратися як вона любить — одягла гламурну сукню з лелітками. Її вбрання було від бренду Monse з колекції весна-літо прет-а-порте 2025. Виконане воно у вільному фасоні, мало тонкі бретельки, а на подолі сукню прикрашало асиметричне мереживо. Образ Гілтон доповнила сережками зі стразами і відкритими пальцями, а також коштовностями, укладанням і легкими кучерями і зробила яскравий макіяж на обличчі.
Головна зірка серіалу Сара Джессіка Паркер з’явилася на заході у темно-синій вінтажній сукні Vivienne Westwood з рукавами, довгою спідницею зі складками та заниженою талією.