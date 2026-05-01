З леопардовою сумкою на плечі та у туфлях як у Ніколь Кідман: акторка Сара Піджон привернула увагу
Її еклектичний лук привертав увагу завдяки яскравим аксесуарамє
Акторку одного з найобговорюваніших серіалів 2026 року «Американська історія кохання», 29-річну Сару Піджон, помітили у Нью-Йорку. Новоспечена зірка мала стильний вигляд, а одягнена була у відомі бренди.
Зокрема Сара поєднала світлі прямі джинси з червоною сорочкою від креативного бренду zoe gustavia anna whalen, однак головну увагу у образі зірки завоювали аксесуари, адже на її плечі була сумка від Chanel з колекції Pre-Fall 2026 у леопардовий принт та туфлі з цієї ж колекції з креативними туфлями, які прикрашали червоні маленькі яблука.
Точно такі ж туфлі взувала нещодавно акторка Ніколь Кідман. Це пара взуття, яке обрала би не кожна жінка, однак точно стали родзинкою образу.