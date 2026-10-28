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- Шоу-бізнес
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З лійкою в руках: Памела Андерсон опублікувала ранкове відео зі свого саду
Зірка показала, як зустрічає світанок у своєму улюбленому місці.
59-річна Памела Андерсон знову поділилася з шанувальниками заспокійливими кадрами зі свого саду. Акторка зустріла світанок на свіжому повітрі, привітала підписників і вирушила доглядати за рослинами на своїй ділянці.
«Доброго ранку всім!» — сказала зірка на початку відео. Потім вона взяла лійку й неквапливо пройшлася по городу, оглядаючи кущі та рослини. Памела уважно вивчала свій зелений куточок, приділяючи увагу деталям і насолоджуючись ранковою тишею.
Під час прогулянки акторка зірвала троянду й показала її на камеру. Цей невеликий момент став гарним завершенням її ранкового ритуалу.
Останніми роками Андерсон дедалі частіше ділиться зі своїми підписниками повсякденними моментами, пов’язаними з городом, садівництвом та життям далеко від голлівудської метушні. Для зірки догляд за рослинами став способом уповільнити темп життя та отримувати задоволення від простих речей.
Нагадаємо, раніше Памела Андерсон зачарувала ніжним вбранням на гала-вечорі Academy Museum Gala.