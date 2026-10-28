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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

З лійкою в руках: Памела Андерсон опублікувала ранкове відео зі свого саду

Зірка показала, як зустрічає світанок у своєму улюбленому місці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

59-річна Памела Андерсон знову поділилася з шанувальниками заспокійливими кадрами зі свого саду. Акторка зустріла світанок на свіжому повітрі, привітала підписників і вирушила доглядати за рослинами на своїй ділянці.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

«Доброго ранку всім!» — сказала зірка на початку відео. Потім вона взяла лійку й неквапливо пройшлася по городу, оглядаючи кущі та рослини. Памела уважно вивчала свій зелений куточок, приділяючи увагу деталям і насолоджуючись ранковою тишею.

Під час прогулянки акторка зірвала троянду й показала її на камеру. Цей невеликий момент став гарним завершенням її ранкового ритуалу.

Останніми роками Андерсон дедалі частіше ділиться зі своїми підписниками повсякденними моментами, пов’язаними з городом, садівництвом та життям далеко від голлівудської метушні. Для зірки догляд за рослинами став способом уповільнити темп життя та отримувати задоволення від простих речей.

Памела Андерсон у своєму саду / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон у своєму саду / © Instagram Памели Андерсон

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон зачарувала ніжним вбранням на гала-вечорі Academy Museum Gala.

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