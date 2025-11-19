ТСН у соціальних мережах

45
1 хв

З локонами й у бежевому вбранні з мереживом: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на заході

Політикиня обожнює мереживо, тож часто обирає вбрання з ним.

Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії і лідерка партії «Брати Італії» — Джорджа Мелоні — виступила на фінальному заході кампанії правоцентристської коаліції на регіональних виборах у Венето на підтримку Альберто Стефані, який відбувся у театрі «Gran Teatro Geox» у Падуї.

На сцені політикиня з’явилася у бежевому кардигані, оздобленому мереживом, і в такому самому топі. Верх вона скомбінувала з чорними штанями-палацо.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Мелоні зробила зачіску з локонами, макіяж із рожевою помадою і завершила лук каблучками.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на робочій вечері з’явилася у кофті кольору айворі, прикрашеній мереживними квітковими аплікаціями та рюшами.

