- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
З локонами й у бежевому вбранні з мереживом: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на заході
Політикиня обожнює мереживо, тож часто обирає вбрання з ним.
Прем’єр-міністерка Італії і лідерка партії «Брати Італії» — Джорджа Мелоні — виступила на фінальному заході кампанії правоцентристської коаліції на регіональних виборах у Венето на підтримку Альберто Стефані, який відбувся у театрі «Gran Teatro Geox» у Падуї.
На сцені політикиня з’явилася у бежевому кардигані, оздобленому мереживом, і в такому самому топі. Верх вона скомбінувала з чорними штанями-палацо.
Мелоні зробила зачіску з локонами, макіяж із рожевою помадою і завершила лук каблучками.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на робочій вечері з’явилася у кофті кольору айворі, прикрашеній мереживними квітковими аплікаціями та рюшами.