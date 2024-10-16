З м'якою іграшкою та льодяником: Клаудія Шиффер показала себе у 17 років

Супермодель 90-х поділилася архівним фото.
54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – любить ностальгувати та показувати у своєму Instagram старі знімки, зроблені ще на початку її кар'єри.
Так, 11 жовтня був Міжнародний день дівчат, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. З цього приводу модель вирішила показати, який вигляд мала у 17 років.
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На фото, опублікованих нею в мікроблогу, Клаудія позує в трьох різних образах: у приспущеній з плеча сорочці та з м'якою іграшкою в руках, у чорній мереживній сукні та сережками-хрестами, а також із зібраним нагору волоссям, золотими аксесуарами та великим льодяником на паличці. Найімовірніше, це були перші її фотосесії.
Цікаво, що Шиффер стала моделлю випадково – представник модельної агенції помітив її на дискотеці у Дюссельдорфі. Тоді 17-річна Клаудія хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.
Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер у мінішортах позувала у рекламі бренду Гейлі Бібер.
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