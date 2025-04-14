З макіяжем та нарощеними віями: Лорен Санчес показала, як готується до польоту в космос

Лорен Санчес / © Getty Images

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55-річна Лорен Санчес – журналістка, акторка, письменниця та наречена мільярдера Джеффа Безоса – вирушить у космос у складі першого за більш ніж 60 років жіночого екіпажу. Політ відбудеться на борту суборбітального корабля New Shepard, розробленого компанією Blue Origin.

Кеті Перрі та Лорен Санчес

У місії беруть участь ще 5 жінок, серед яких співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, інженерка Аїша Боу, кінопродюсерка Керіанн Флінн та письменниця та дослідниця біоастронавтики Аманда Нгуєн.

Жіночий екіпаж New Shepard

Цікаво, що Санчес очолює місію. У своєму Instagram вона показала, як готується до польоту, тривалість якого складе 11 хвилин і проходитиме на висоті понад 100 км над Землею. На фото вона позувала в комбінезоні базальтового кольору, який спеціально для польоту розробляла у співпраці з креативними директорами Oscar de la Renta – Фернандо Гарсією та Лаурою Кім. Також відомо, що команда обрала для польоту спідню білизну від бренду Кім Кардашян Skims.

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Санчес показала тренування жінок у спеціальній капсулі, що імітує майбутній політ.

А також свої результати тесту для космонавтів. Одна із соціальних цілей польоту – зруйнувати стереотип про те, що наука та космос – не для жінок.

Раніше Лорен зазначала, що полетить у космос макіяжем, манікюром та нарощеними віями.

Кеті Перрі також показала себе у льотному костюмі.