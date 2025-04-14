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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

З макіяжем та нарощеними віями: Лорен Санчес показала, як готується до польоту в космос

14 квітня відбудеться перший із 1963 року політ у космос повністю жіночої команди.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Getty Images

55-річна Лорен Санчес – журналістка, акторка, письменниця та наречена мільярдера Джеффа Безоса – вирушить у космос у складі першого за більш ніж 60 років жіночого екіпажу. Політ відбудеться на борту суборбітального корабля New Shepard, розробленого компанією Blue Origin.

Кеті Перрі та Лорен Санчес

Кеті Перрі та Лорен Санчес

У місії беруть участь ще 5 жінок, серед яких співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, інженерка Аїша Боу, кінопродюсерка Керіанн Флінн та письменниця та дослідниця біоастронавтики Аманда Нгуєн.

Жіночий екіпаж New Shepard

Жіночий екіпаж New Shepard

Цікаво, що Санчес очолює місію. У своєму Instagram вона показала, як готується до польоту, тривалість якого складе 11 хвилин і проходитиме на висоті понад 100 км над Землею. На фото вона позувала в комбінезоні базальтового кольору, який спеціально для польоту розробляла у співпраці з креативними директорами Oscar de la Renta – Фернандо Гарсією та Лаурою Кім. Також відомо, що команда обрала для польоту спідню білизну від бренду Кім Кардашян Skims.

Санчес показала тренування жінок у спеціальній капсулі, що імітує майбутній політ.

А також свої результати тесту для космонавтів. Одна із соціальних цілей польоту – зруйнувати стереотип про те, що наука та космос – не для жінок.

Раніше Лорен зазначала, що полетить у космос макіяжем, манікюром та нарощеними віями.

Кеті Перрі також показала себе у льотному костюмі.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
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